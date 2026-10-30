Das Nebel-Roulette geht weiter

München (dpa/lby) - Wolken, Nebel und Hochnebel, mancherorts aber auch Sonne: Das Wetter in Bayern zeigt sich weiter von seiner herbstlichen Seite.

Im Alpenvorland hält sich laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen und am Vormittag zunächst oft Hochnebel. In Niederbayern sind die Chancen auf Sonne dagegen von Beginn an größer. Im Tagesverlauf scheint generell öfter Sonne, vor allem an den Alpen bleibt es aber meist stark bewölkt.

Auch im Norden bleibt es überwiegend stark bewölkt oder trüb, am meisten Sonne gibt es in Mittelfranken. Ansonsten gibt es laut DWD erst nachmittags Auflockerungen. Die Höchstwerte sollen zwischen 7 und 12 Grad liegen.

Nachts soll es vielerorts zum Teil dichten Nebel und vereinzelt leichten Frost geben. Am Samstag soll es ähnlich weitergehen, oft stark bewölkt, mancherorts aber auch mit Sonne, etwa Richtung Allgäu oder an den Alpen.