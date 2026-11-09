Dauerregen im Allgäu – örtlich Frost im Norden

München (dpa/lby) - Zum Wochenstart erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Dauerregen im Allgäu und Sturmböen in den Hochlagen der Alpen. Im Norden Bayerns stehen dagegen Nebel und örtlich frostige Nächte bevor.

Längerer Regen im Süden

Von Montagmittag bis Dienstagabend können im West- und Oberallgäu gebietsweise 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 24 bis 36 Stunden zusammenkommen. In Staulagen sind Spitzen um 50 Liter möglich.

Auf hohen Alpengipfeln sind ab Montag Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde wahrscheinlich. Auf den höchsten Gipfeln schließt der DWD schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde nicht aus.

Die Temperaturen erreichen am Montag meist 4 Grad im Donauried und bis zu 10 Grad an den Alpen. In der Nacht zum Dienstag breitet sich der Regen auf ganz Südbayern aus. Am Dienstag regnet es zunächst verbreitet, später wird es im nördlichen Oberbayern und in Niederbayern trockener. Dabei werden 7 bis 12 Grad erreicht, am mildesten ist es im Allgäu.

Nebel und örtlich Frost im Norden

In den Nächten zu Montag und Dienstag kann Nebel die Sicht auf unter 150 Meter einschränken. In der Nacht zum Montag sind im Bereich der östlichen Mittelgebirge örtlich minus 2 Grad möglich. Stellenweise können Straßen durch gefrierende Nässe oder Reif glatt werden.

Am Montag löst sich der Nebel nur zögernd auf. Danach gibt es Wolkenlücken, im westlichen Franken bleibt es weitgehend grau. Die Höchstwerte liegen größtenteils zwischen 4 und 9 Grad, in den östlichen Mittelgebirgen örtlich bei 5 Grad. Am Dienstag zeigt sich vor allem im nördlichen Franken etwas Sonne. Zur Wochenmitte breitet sich von Südwesten Regen aus.