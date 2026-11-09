DFB-Jahresausklang: Das steht für Klopp jetzt auf dem Spiel

Herzogenaurach (dpa) - Die Aussicht auf ein emotionales Jahresfinale im pickepackevollen Berliner Olympiastadion gegen Erzrivale Holland lässt Jürgen Klopps Augen leuchten. Eine «Riesenlust» verspüre er, sagte der Bundestrainer vor dem Trainingsstart der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach.

Vor dem Jahresabschluss am 16. November (20.45 Uhr/ARD) gegen die Niederlande geht es am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Belgrad aber zuvor noch gegen Serbien. Nach den durchwachsenen Ergebnissen in den ersten vier Gruppenspielen im September und Oktober steht die DFB-Elf unter Siegdruck.

Drei Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Niederlande und Griechenland auf Platz zwei, die je acht Zähler haben. Serbien hat noch keinen Punkt, kann Deutschland aber noch einholen. Ein Absturz auf Platz vier hätte für Klopp fatale Folgen.

Der Modus der Nations League führt zu zahlreichen noch möglichen Konstellationen. Klopp wird genau rechnen müssen, denn das Abschneiden hat Folgen für das nächste Länderspiel-Jahr und auch für die EM 2028.

So wird Deutschland Gruppensieger und das wären die Folgen:

Platz eins kann die DFB-Elf nicht mehr aus eigener Kraft erreichen. Griechenland und die Niederlande wären mit je einem Sieg und einem Remis in jedem Fall vor dem Klopp-Team, ganz egal, wie hoch man selbst gewinnt.

Mit zwei Siegen kann aber Deutschland noch den Spitzenrang erreichen, wenn die Konkurrenz patzt. Das wäre für den weiteren Weg in der Nations League von Vorteil. Im Viertelfinale würde man gegen einen Gruppenzweiten spielen, also aller Wahrscheinlichkeit nach Spanien und Frankreich aus dem Weg gehen.

Der Start in die EM-Qualifikation würde sich bei einem weiteren Erfolg mit dem Einzug ins Final Four im Juni 2027 sogar bis in den September verschieben. Wie vor der WM 2026 gäbe es dann nur sechs Spiele um das Turnierticket in einer Vierergruppe. Zudem hätte man als Quali-Fallschirm einen Playoff-Platz um ein EM-Ticket schon sicher, sollte in der Ausscheidungsrunde alles schiefgehen.

So wird Deutschland Gruppenzweiter und das wären die Folgen:

Platz zwei ist realistischer als der Gruppensieg. Dafür reichen eventuell sogar ein Sieg und ein Remis. Pikant: Schlägt Deutschland Serbien und gewinnt Holland mit zwei Toren Vorsprung gegen Griechenland, könnten sich Oranje und die DFB-Elf auf einen deutschen 1:0-Sieg einigen - beide wären weiter.

Auch als Gruppenzweiter ginge es im März im Viertelfinale der Nations Leauge weiter - aber eben gegen ein absolutes Topteam. Scheidet man dann aus, startet die EM-Qualifikation sehr wahrscheinlich schon im Juni in einer Fünfergruppe.

So wird Deutschland Gruppendritter und das wären die Folgen:

Platz drei ist kein unwahrscheinliches Szenario. Er ist mit zwei Siegen oder einem Sieg und einem Remis möglich und bei zwei Remis garantiert. Die K.-o.-Runde wäre damit verfehlt.

Gehört die DFB-Elf zu den beiden besseren der vier Gruppendritten der A-Liga, wäre der Wettbewerb beendet. Die EM-Qualifikation würde bereits im März in einer Fünfergruppe beginnen.

Ist Deutschland einer der beiden schlechteren Gruppendritten, stünden im März aber Abstiegsplayoffs gegen einen Tabellenzweiten der B-Liga an. Bislang war Deutschland in dem UEFA-Wettbewerb noch nie zweitklassig. Mit der EM-Qualifikation ginge es frühestens im Juni los.

So wird Deutschland Gruppenletzter und das wären die Folgen:

Platz vier ist noch unwahrscheinlicher als Platz eins. Die DFB-Elf müsste in Serbien verlieren, dürfte je nach der Höhe der Niederlage dann gegen Oranje maximal einen Punkt holen und Serbien müsste auch Griechenland schlagen.

Die Folgen wären für Klopp allerdings nicht nur ein krasser sportlicher Makel. Als einer der beiden besseren Gruppenvierten ginge es in der Relegation um den Klassenerhalt weiter - wie als schlechterer Gruppendritter, mit einem Start in die EM-Qualifikation nicht vor Juni.

Sind zwei andere Gruppenvierte besser, wäre der historische Abstieg in die B-Liga sogar schon besiegelt. Dann müsste man im März in die EM-Ausscheidungsrunde starten und dort verlorenen Kredit bei den Fans zurückgewinnen.