Deshalb wollen die Dorfrocker in 294 Landkreisen auftreten

Bamberg (dpa/lby) - Seit nun fast schon 20 Jahren sind die drei Brüder Tobias, Markus und Philipp Thomann gemeinsam als Band Dorfrocker unterwegs - und nun wollen sie im kommenden Jahr ihr Jubiläum mit einem Weltrekordversuch feiern. Der Plan: vom 1. Januar an binnen eines Jahres alle 294 ländlich geprägten Landkreise in Deutschland bereisen und dort auftreten.

Denn obwohl die Band inzwischen regelmäßig auch Auftritte in den USA, in Brasilien oder auf Mallorca hat, ist sie den ländlichen Regionen in Deutschland doch treu geblieben, wie Markus Thomann versicherte: «Dort haben wir angefangen. Wir haben das Dorf im Namen, sind selbst Dorfkinder. Der ländliche Raum ist wichtig für uns.»

Kita, Feuerwehr, Seniorenheim

Deshalb entstand die Idee des Weltrekordversuchs: «Zum Jahresende wollen wir mit den 294 Auftritten den Weltrekord der meisten Auftritte innerhalb eines Jahres in verschiedenen Landkreisen weltweit haben.» Die Aktion gilt als offizieller Weltrekordversuch des Guinness-Buchs.

Für die «MISSION 294» sind Bewerbungen für Auftritte der Dorfrocker ab sofort möglich - ob Kitas, Vereine, Landwirte, freiwillige Feuerwehren und andere Blaulicht-Organisationen, Betriebe oder Seniorenheime. Ein bestimmtes Kontingent steht für Wohltätigkeitskonzerte in Kitas zur Verfügung. Sonst sind nach Thomanns Worten alle möglichen Varianten von Konzerten denkbar - ob Traktorkonzerte auf dem Bauernhof oder ein Auftritt beim Vereinsjubiläum, bei der Firmenfeier oder bei der freiwilligen Feuerwehr. «Wir wollen von Jung bis Alt alle mitnehmen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Die geplante Konzerttour sehen die Thomanns auch als «Kulturoffensive» für den ländlichen Raum: Auf den Dörfern fühlten sich die Menschen nicht selten abgehängt. Nun wolle man etwas zurückgeben, ein Gemeinschaftserlebnis schaffen.

Die Dorfrocker planen alles selbst

Die Tour werden die Dorfrocker komplett selbst planen, sie haben keine große Agentur dazu im Rücken. «Einfach wird's nicht», sagte Markus Thomann schmunzelnd. Aber: Die Brüder seien das Anpacken gewohnt, «wir wollen das umsetzen».

Das Trio ist einem breiten Publikum unter anderem durch die Auftritte bei «Fastnacht in Franken» und weiteren TV-Shows bekannt. Die Dorfrocker waren für den Musikpreis «Echo» nominiert, manche Alben schafften es in die Top 10 der deutschen Album-Charts.