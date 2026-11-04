DFB nimmt Rote Karte gegen Kiel-Zeugwart zurück

Kiel (dpa/lno) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Rote Karte gegen Zeugwart Tim Petersen von Zweitligist Holstein Kiel zurückgenommen. Das Sportgericht des Dachverbands stellte das Verfahren ein und hob die Sperre auf, wie der DFB mitteilte. «Damit liegt ein offensichtlicher Irrtum des Schiedsrichters vor», hieß es weiter. In diesem Ausnahmefall sei gemäß den DFB-Regeln eine aufgehobene Sperre und Verfahrenseinstellung möglich.

Petersen war am Wochenende bei der Kieler 0:1-Niederlage in Fürth in der 84. Minute wegen Spielverzögerung mit der Roten Karte bestraft worden. Nach Ansicht des Schiedsrichters Lars Erbst soll er den Ball auf das Spielfeld geworfen haben. Allerdings habe sich herausgestellt, dass nicht Petersen, sondern Kiels Teammanager Sebastian Ermuth-von Petersdorff den Ball geworfen hatte.