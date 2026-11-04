Kinder steckten selbst Nadeln in Halloween-Schokoriegel

Nürnberg/Eibelstadt (dpa/lby) - Eine Mutter hat in Mittelfranken eine Nadel in einem Halloween-Schokoriegel ihres Kindes entdeckt und Anzeige erstattet. Später habe das Kind ihr gegenüber eingeräumt, die Nadel selbst hineingesteckt zu haben, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Die Mutter informierte daraufhin erneut die Polizei.

Die Frau hatte die gesammelten Süßigkeiten ihres Kindes kontrolliert, nachdem sie in sozialen Medien zahlreiche Meldungen über manipulierte Naschereien gesehen hatte. Dabei stieß sie auf die Nadel. Einen genauen Ort des Falls nannte die Polizei nicht.

Das Kind ist nach Polizeiangaben wegen seines Alters strafunmündig. Die Beamten leiteten den Sachverhalt deshalb lediglich als Meldung an die Staatsanwaltschaft weiter. In zwei weiteren Fällen aus Nürnberg und Allersberg im Landkreis Roth dauern die Ermittlungen den Angaben zufolge an.

Auch im unterfränkischen Eibelstadt (Landkreis Würzburg) stellte sich ein Fall mit einer Stecknadel in einem Schokoriegel als Inszenierung heraus. Das strafunmündige Kind habe den am Montag angezeigten Fall vorgetäuscht und das auch eingeräumt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In den übrigen Fällen in Unterfranken werde weiter ermittelt.