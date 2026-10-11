Die Psalmen erscheinen auf Fränkisch - Fortsetzung folgt

Lichtenau (dpa/lby) - Etwa 10.000 Mal hat sich das Neue Testament der Bibel auf Fränkisch bisher verkauft. «Das darf als Bestseller bei christlichen Verlagen gelten», sagte Pfarrer Claus Ebeling aus dem mittelfränkischen Lichtenau. Nun haben er und viele Freiwillige nachgelegt: Mit den Psalmen aus dem Alten Testament erscheint ein zweiter Teil - und der dritte ist bereits in Arbeit.

Ebeling setzt sich seit langem dafür ein, dass Mundart einen größeren Stellenwert in der evangelischen Kirche bekommt. Als Erstes brachte er ein fränkisches Gesangsbuch heraus. Vor genau zwei Jahren erschien dann «Des Neue Tesdamend», das Ebeling gemeinsam mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern in Dialekt übersetzt hat. Dass sich der 600 Seiten dicke Band so gut verkauft, damit hätte er nicht gerechnet, sagt Ebeling. «Ich bin sehr positiv überrascht, was für ein großes Interesse es gibt.»

Moderne Kunst begleitet die Psalmen

Mit knapp 370 Seiten sind die Psalmen aus dem Alten Testament zwar nur etwas mehr als halb so dick. Diese seien optisch aber sehr ansprechend, da jede Seite mit einem modernen Kunstwerk bebildert sei, meint Ebeling. «Das ist sehr schön geworden», sagt er. Die Veröffentlichung des zweiten Teils der «Fränggischn Bibel» soll am Sonntag (18. Oktober) mit einem Festgottesdienst in Fürth gefeiert werden.

Währenddessen sind Ebeling und sein Team bereits damit beschäftigt, die Texte des dritten Teils Korrektur zu lesen. Dieser umfasst ihm zufolge die Predigten und eine literarische Auswahl des Alten Testaments - und wird voraussichtlich der dickste von allen drei Bänden. «Unser Limit sind 800 Seiten», erläutert Ebeling.