In den Nächten vom 10.06. und 11.06.2023 führten in Bad Kissingen drei männliche Täter Überprüfungen des Schließzustands verschiedener Campingfahrzeuge und Zelte durch. Bei unverschlossenen Fahrzeugen wurden sie fündig und entwendeten Bargeld aus den Geldbeuteln der schlafenden Camper. In einem Fall wurde sogar ein Fahrzeugschlüssel aus einem Zelt genommen, um das Fahrzeug zu öffnen und das darin befindliche Bargeld zu stehlen. Es entstand kein Sachschaden, jedoch beläuft sich der Gesamtschaden durch die 11 betroffenen Fälle auf 2.460 Euro und 15.000 CZK. Die Täter wurden entweder durch eine Dashcam eines unbeteiligten Dritten (in der ersten Nacht) oder durch Zeugen (in der zweiten Nacht) erfasst. Die Beschreibungen deuten darauf hin, dass es sich um dieselben Personen handelt.