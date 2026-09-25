Drohne am Festgelände - Polizei greift ein

München (dpa/lby) - Die Polizei hat eine Drohne in der Nähe des Oktoberfest-Geländes gestoppt. Spezialkräfte übernahmen nach Angaben der Polizei die Steuerung der Drohne und landeten sie.

Gestartet hatte die Drohne demnach ein 50 Jahre alter Tourist aus dem Ausland. Er habe Luftaufnahmen vom Festgelände machen wollen. Nun muss er sich wegen des Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz verantworten und kassierte eine Anzeige.

Die Münchner Polizei wies noch einmal darauf hin, dass zur Wiesnzeit in einem Radius von 5,5 Kilometern rund um das Festgelände ein Flugbeschränkungsgebiet gilt und auch keine Drohnen eingesetzt werden dürfen. «Jeder Verstoß stellt eine Straftat nach dem Luftverkehrsgesetz dar und wird konsequent verfolgt. Neben einer Geld- oder Freiheitsstrafe muss mit der Sicherstellung der Drohne gerechnet werden.»