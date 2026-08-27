Eberl nennt erstes Bayern-Ziel und hat schon den «Traumort»

Monaco (dpa) - Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat nach der Auslosung der Ligaspiele in der Champions League bereits seinen «Traumort» benannt. Das erste Ziel für den deutschen Fußball-Meister ist es aber, nach den acht anstehenden Partien direkt in das Achtelfinale einzuziehen.

«Wir wollen natürlich versuchen, unter die ersten Acht zu kommen, das ist klar. Die Playoffs sind schon Nerven und Druck. Wir wollen ihnen aus dem Weg gehen und um den Titel mitspielen», sagte Eberl nach der Auslosung in Monaco.

Heimspiel-Hit gegen FC Arsenal

Auf die Münchner warten in der Ligaphase Heimspiele gegen den englischen Meister FC Arsenal, Betis Sevilla, den norwegischen Club Bodo/Glimt und Slavia Prag. Auswärts muss das Team von Trainer Vincent Kompany unter anderem bei Atlético Madrid antreten. Also an dem Ort, wo sie auch am 5. Juni 2027 spielen wollen. Im Estadio Metropolitano findet das Endspiel statt.

«Das ist das Ziel, wo man hin will, ins Finale», sagte Eberl: «Deswegen beginnst du diesen Wettbewerb, um im Finale zu stehen. Das ist natürlich der Ort des Traums, wo wir gerne hinwollen.» Weitere Auswärtsgegner sind Manchester United, OSC Lille und der Königsklassen-Neuling Viking Stavanger. Eberl sprach von «ambitionierten» Aufgaben.

Los geht es mit dem ersten Spieltag vom 8. bis 10. September. Die Ligaphase endet im Januar kommenden Jahres, dann folgen die K.-o.-Runden. Die ersten acht Mannschaften der Tabelle ziehen direkt ins Achtelfinale ein.