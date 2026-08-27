FC Augsburg lässt Schlotterbeck ziehen und holt Südkoreaner

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg lässt Innenverteidiger Keven Schlotterbeck kurz vor dem Bundesliga-Start nach England ziehen. Der 29 Jahre alte Bruder von Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) wechselt ein Jahr vor Vertragsende vom FCA zum englischen Zweitligisten FC Southampton. Die Ablösesumme soll sich inklusive möglicher Bonuszahlungen auf bis zu 4,5 Millionen Euro summieren können.

Schlotterbeck war im Sommer 2024 vom SC Freiburg nach Augsburg gewechselt. Er absolvierte 49 Pflichtspiele für den FCA. Beim letzten Einsatz vor einer Woche im DFB-Pokal gegen Energie Cottbus war er sogar Kapitän.

«Keven hat uns gegenüber immer offen kommuniziert, dass er in seiner Karriere noch einmal den Schritt ins Ausland gehen möchte», äußerte Sportdirektor Benni Weber in der Vereinsmitteilung. «Auch wenn mir der Abschied nicht leichtfällt, ist der Wechsel nach England für mich eine sehr spannende und reizvolle Herausforderung», sagte Schlotterbeck.

Ein WM-Teilnehmer für den FCA

Drei Tage vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den FC Schalke 04 haben die Augsburger zudem den südkoreanischen Nationalspieler Young-Woo Seol verpflichtet. Der 27 Jahre alte WM-Teilnehmer kommt von Roter Stern Belgrad. Er erhält in Augsburg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Der Neuzugang hat schon erstmals mit seinen neuen Teamkollegen trainiert. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.