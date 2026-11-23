Markt Rettenbach (dpa/lby) - Ein 60-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Markt Rettenbach (Landkreis Unterallgäu) ums Leben gekommen. Ein 26-Jähriger wurde bei dem Unfall am frühen Abend auf der Staatsstraße 2013 zwischen Markt Rettenbach und dem Ortsteil Eutenhausen zudem schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Autos stießen demnach gegen 17.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf fast gerader Strecke zusammen. Die Wagen wurden durch die Wucht des Aufpralls von der Straße geschleudert, die beiden Männer jeweils in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie befreien. Der 60-Jährige starb noch am Unfallort, der 26-Jährige kam per Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Staatsstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten für rund vier Stunden gesperrt.

Weitere Menschen befanden sich nicht in den Autos. Zur Klärung der Unfallursache zog die Staatsanwaltschaft Memmingen einen Sachverständigen hinzu.