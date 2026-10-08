Erfundene Krebsdiagnose – Seniorin um 100.000 Euro betrogen

Michelau (dpa/lby) - Mit einer erfundenen Krebsdiagnose haben Betrüger eine Seniorin in Michelau (Landkreis Lichtenfels) um mehr als 100.000 Euro gebracht. Ein angeblicher Arzt rief die Frau am Mittwoch an und behauptete, ein Angehöriger sei schwer erkrankt und brauche dringend eine teure Behandlung, wie die Polizei mitteilte.

Tief besorgt um ihren Angehörigen, glaubte die Seniorin die Geschichte. Kurz darauf übergab sie das Geld an einem vereinbarten Treffpunkt einem unbekannten Mann - mehr als 30.000 Euro in bar sowie Goldmünzen und Goldbarren. Erst als der vermeintlich Erkrankte wenig später gesund nach Hause kam, flog der Betrug auf. Die Fahndung nach dem Abholer blieb bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.