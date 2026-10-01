Erst Sonne, dann Regen - und zum Wiesn-Ende freundlich

München (dpa/lby) - Noch einmal Sonne und Wärme, dann zieht eine Kaltfront auf: In Bayern beginnt der Oktober am Donnerstag zunächst freundlich, im Tagesverlauf wird das Wetter aber zunehmend unbeständig. Vor allem am Nachmittag und Abend sind Schauer und einzelne Gewitter möglich. Dabei kann es örtlich kräftig regnen und stürmische Böen geben.

Gute Nachricht für die Wiesnfans: Am Wochenende soll es trocken bleiben - und zum Finale am Sonntag gibt es auch etwas Sonne und Temperaturen um 20 Grad.

Donnerstag zunächst freundlich

Am Donnerstag scheint zunächst vielerorts die Sonne bei bis zu 25 Grad. Von Westen her ziehen im Tagesverlauf jedoch zunehmend Wolken auf. In Südbayern sind am Nachmittag und Abend, zunächst vor allem im Allgäu, Schauer und einzelne Gewitter möglich. In der Nacht zum Freitag können sich die Niederschläge auch in die östlichen Landesteile ausbreiten. Es kühlt merklich ab.

Freitag kühler

In der Nacht zum Freitag klart es in Teilen Bayerns zunächst wieder auf. Die Temperaturen gehen deutlich zurück und können nachts örtlich bis nah an den Gefrierpunkt sinken. Tagsüber bleibt es wechselhaft, mit Sonne und Wolken sowie einzelnen Schauern.

Am letzten Wiesn-Wochenende wieder freundlicher

Am Samstag zeichnet sich nach den derzeitigen Vorhersagen wieder häufig Sonne ab. Am Sonntag wird das Wetter noch etwas besser, es bleibt überwiegend freundlich - perfekt für einen letzten Wiesnbesuch.