Nürnbergs Sportvorstand über Kloses nächsten Karriereschritt

München (dpa/lby) - Angesichts des aktuellen Erfolgs beim 1. FC Nürnberg rechnet Sportvorstand Joti Chatzialexiou mit steigendem Interesse anderer Vereine an seinem Trainer Miroslav Klose. «Natürlich wird es auch so sein, dass der Miro Anfragen bekommt, weil er sich als Trainer mitentwickelt hat», sagte der Nürnberger Funktionär über den Weltmeister von 2014, der den fränkischen Traditionsverein in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen auf den zweiten Tabellenplatz geführt hat.

«Im Moment läuft's gut, und es kann durchaus sein, dass dann auch ein paar Vereine anklopfen und der Miro dann seinen nächsten Schritt macht. Das ist ein normaler Prozess im Leistungsfußball, den können wir nicht aufhalten», sagte Chatzialexiou (50) bei einer Podiumsdiskussion des TV-Senders Sky in München. «Dann wird es vielleicht in meiner Aufgabe liegen, einen neuen Trainer zu finden. Noch ist er da, ich hoffe, er bleibt auch lange.»

Klose (48) hat den 1. FC Nürnberg im Sommer 2024 übernommen. In seiner dritten Saison bei den Franken scheint der Club nun reif für den Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga.