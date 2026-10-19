Ex-«Mr. Tagesschau» verkauft bald Mode im Fernsehen

Hamburg/Ismaning (dpa) - Der ehemalige «Tagesschau»-Sprecher Jan Hofer (74) kehrt zurück ins Fernsehen - allerdings nicht um Nachrichten zu verlesen, sondern um Mode zu verkaufen. Der auf Mallorca lebende gebürtige Rheinländer fängt im November beim Homeshopping-Sender HSE an und wirbt dort live unter anderem für Pullover, Strickjacken und Pyjamas, wie HSE mitteilte. Anzüge, wie er sie jahrzehntelang für die «Tagesschau» im Ersten getragen hat, sind übrigens nicht dabei.

Der erste Online-Liveauftritt des Moderators sei für den 17. November geplant, zwei Tage später folge die Premiere aus dem Fernsehstudio. Jan Hofer wird dann laut dem in Ismaning bei München sitzenden Sender HSE als sogenannter Creator eine Collection vorstellen, die er mitentwickelt hat. Dabei wolle er vor allem bequeme Mode empfehlen, mit der man schnell gepflegt angezogen ist.

Hofer war über viele Jahre das bekannteste Gesicht der «Tagesschau» gewesen. 2020 verließ er die ARD und wechselte zu RTL, wo er von 2021 bis 2024 die Spät-Nachrichtensendung «RTL Direkt» moderierte.