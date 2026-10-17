Exhibitionist in Coburg in Untersuchungshaft

Rödental (dpa/lby) - Ein 64 Jahre alter mutmaßlicher Exhibitionist sitzt wegen Entblößung vor einem Kind in Untersuchungshaft. Die zuständige Ermittlungsrichterin hat auf Antrag der Coburger Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs erlassen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte.

Zuvor hatte die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera öffentlich nach dem Mann gefahndet. Daraufhin gingen den Angaben zufolge innerhalb kurzer Zeit mehrere Zeugenhinweise ein, die zur Identifizierung führten. Der Verdächtige wurde am Freitagabend festgenommen.

Der Vorfall hatte sich Mitte der Woche in einem Supermarkt ereignet. Ein Kind hatte seiner Mutter anvertraut, dass sich ein fremder Mann vor ihm entblößt habe. Der Verdächtige konnte zunächst unerkannt flüchten. Die Ermittler prüfen einen möglichen Zusammenhang mit weiteren, ähnlichen Fällen in der Region.