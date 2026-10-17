Junge Männer fahren mit gestohlenem Leihauto in Garagenwand

München (dpa) - Zwei junge Männer haben in München ein gestohlenes Leihauto in eine Garagenwand gefahren. Verletzt wurde niemand, die beiden Täter sind flüchtig, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in der Landeshauptstadt sagte. Das Auto steckte zunächst in der Garagenwand fest. Einsatzkräfte zogen den Wagen heraus und transportierten ihn ab.

Laut Polizei handelte es sich um den Wagen eines Carsharing-Dienstes. Die beiden Männer hatten das Auto jedoch nach ersten Erkenntnissen der Ermittler nicht gemietet, sondern gestohlen. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, die die Fahndung einleiteten. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Die Garage wurde schwer beschädigt. In der Mauer klaffte ein großes Loch, das von der Feuerwehr abgedeckt wurde.