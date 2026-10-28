Explosion in Regensburg: Verletzte und drei Vermisste

Regensburg (dpa/lby) - Nach einer Explosion steht ein Mehrfamilienhaus in Regensburg in Brand. Mindestens vier Menschen wurden teilweise schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Wahrscheinlich seien es etwas mehr. Laut Feuerwehr werden zudem drei Personen vermisst - es ist aber unklar, ob sich diese zum Zeitpunkt der Explosion überhaupt im Gebäude befanden.

Die Ursache ist derzeit unklar, zwischenzeitlich gab es seitens der Polizei die Vermutung, dass es sich um eine Gasexplosion handeln könnte. Grundsätzlich gibt es laut Feuerwehr Gas im Gebäude. Einem Sprecher zufolge wurden zwei Wände aus dem Gebäude gedrückt. Anfangs habe es einen Feuerball gegeben und es habe sehr stark gebrannt. Auf Bildern ist zu sehen, dass eine Lücke in der Fassade klafft.

Das Gebäude und zwei angrenzende Häuser gelten laut Feuerwehr derzeit als einsturzgefährdet und können nicht betreten werden. Das THW sei derzeit dabei, es zu sichern.

Ein lauter Knall um 4.00 Uhr

27 Bewohner der drei betroffenen Gebäude wurden laut Feuerwehr vorübergehend in einem Gasthaus untergebracht. Derzeit suche man nach Unterbringungsmöglichkeiten für sie.

Anwohner hatten der Polizei in der Nacht gegen 4.00 Uhr einen lauten Knall gemeldet. Kurz darauf stand das Wohnhaus in Flammen. Die Löscharbeiten dauern an. Nach Angaben der Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, wegen des Rauchs wird aber empfohlen, den Bereich zu meiden.

Die Feuerwehr war mit etwa 100 Personen im Einsatz. Zudem waren zahlreiche Rettungswagen vor Ort.