Zurück in die Jacke: Bayern erwartet kühles Wetter

München (dpa/lby) - Nach dem sonnigen und milden Wochenstart soll es in Bayern wieder kühler und nasser werden. Heute soll von Nordwest nach Südost Regen durch den Freistaat ziehen. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtete, soll es dann ab den Mittagsstunden auch immer mehr Auflockerungen geben.

Auf jeden Fall sollte man sich in den meisten Gegenden nun wieder wärmer anziehen. Die höchsten Temperaturen werden im Raum Aschaffenburg mit 15 Grad erwartet. In manchen anderen Gegenden soll das Thermometer hingegen nur auf 9 Grad klettern. In den Bergen wird es noch kälter, nachts bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt oder nur knapp darüber.

Am Donnerstag soll es nach Auflösung von Nebel und Hochnebel teils sonnig, teils wolkig werden. Bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 13 bleibt es dann weiter herbstlich.