Fahrerin kracht in Möbelhaus: Fenster kaputt, Auto ein Wrack

Würzburg (dpa/lby) - Vermutlich unter Drogeneinfluss ist eine junge Frau mit ihrem Auto in Würzburg in ein Möbelhaus gekracht. Die Fahrerin wurde nach Polizeiangaben nicht verletzt. Eine Schaufensterscheibe ging zu Bruch, zudem wurde ein Betonpfeiler beschädigt. Am Auto entstand Totalschaden. Die Ermittler schätzen den Gesamtschaden auf etwa 25.000 Euro.

Weil die Fahrerin drogentypische Auffälligkeiten zeigte - das können ein unsicherer Gang, eine verwaschene Sprache sowie Zittern und Schwitzen sein -, musste sie sich einem Urintest unterziehen. Dieser war nach Polizeiangaben positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol). THC ist der wichtigste psychoaktive Wirkstoff der Cannabispflanze und verursacht unter anderem das «High»-Gefühl. Anschließend wurde der 24-Jährigen Blut abgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau am Morgen in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.