Falsche Polizisten verschleppen Mann und stehlen sein Auto

Schwaig bei Nürnberg (dpa) - Unbekannte sollen sich als Polizisten ausgegeben, einen 22-Jährigen mit einem gefälschten Anhaltesignal gestoppt und verschleppt haben. Anschließend stahlen sie sein hochwertiges Auto und hielten den Mann für mehrere Stunden fest, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war den Angaben zufolge am späten Dienstagabend in Schwaig bei Nürnberg unterwegs, als ein grauer Kleinbus vor ihm auffuhr und ihm über eine Polizei-Leuchtanzeige signalisierte, dem Wagen zu folgen. Als er ausstieg, sollen sich drei Männer als Beamte des Landeskriminalamts ausgegeben, ihm Handschellen angelegt und ihn in den Bus gesetzt haben. Sein Auto sollen sie zunächst zurückgelassen haben - später war es verschwunden.

Laut Ermittlungen keine Verbindung zwischen Tätern und Opfer

Die Männer sollen den 22-Jährigen in eine Wohnung gebracht haben, wo sie ihn mehrere Stunden festhielten, teilte die Polizei weiter mit. Am frühen Morgen setzten sie ihn demnach in einem Nachbarort ab. Dort wandte er sich hilfesuchend an einen Passanten.

Die Hintergründe sind unklar, eine Verbindung zwischen Tätern und dem Mann gab es nach den bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen Geiselnahme und erpresserischen Menschenraubs. Es werden Zeugen gesucht.