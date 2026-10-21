Falschfahrerin auf B2: Autofahrer verhindert Frontalcrash

Mertingen (dpa/lby) - Eine Falschfahrerin hat auf der Bundesstraße 2 bei Mertingen (Landkreis Donau-Ries) beinahe einen Frontalzusammenstoß verursacht. Ein 26-jähriger Autofahrer trat aufs Gas und konnte die gefährliche Situation nur knapp verhindern, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war in der Nacht auf Mittwoch in Richtung Augsburg unterwegs, als er zum Überholen auf die linke Spur wechselte. Dabei soll ihm das entgegenkommende Fahrzeug auf seiner Fahrbahn aufgefallen sein. Um den Zusammenprall abzuwenden und sein Überholmanöver zu beenden, beschleunigte der 26-Jährige stark.

Die 24-jährige Falschfahrerin bemerkte den Angaben zufolge erst in diesem Moment ihren Fehler und wendete, bevor sie ihre Fahrt fortsetzte. Kurz darauf wurde sie von der Polizei angehalten und durfte nach einer Überprüfung weiterfahren. Gegen die Frau wird ermittelt. Verletzt wurde niemand.