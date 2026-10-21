Bus landet nach Zusammenstoß mit Traktor im Straßengraben

Wemding (dpa/lby) - Bei einem Unfall eines Traktors mit einem Linienbus bei Wemding (Landkreis Donau-Ries) sind beide Fahrer leicht verletzt worden. Im Bus des 61-Jährigen saßen keine Fahrgäste. Durch den Zusammenstoß wurde der Traktor quer über die Fahrbahn geschleudert, der Bus landete im Straßengraben, wie die Polizei mitteilte.

Der 28-jährige Traktorfahrer mit leerem Anhänger wollte den Angaben zufolge nach links in ein Feld abbiegen. Dabei soll er den Linienbus übersehen haben, der hinter ihm zum Überholen ansetzte. Beide Fahrer kamen in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wurde auf 300.000 Euro geschätzt. Weil Betriebsstoffe ausliefen, waren die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz - das Wasserwirtschaftsamt wurde informiert.