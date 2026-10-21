Bretter fallen auf Arbeiter in Treppenhaus-Schacht - tot

Pfaffenhofen an der Ilm (dpa/lby) - Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Oberbayern von herabfallenden Brettern getroffen worden und gestorben. Der 63-Jährige sei mit Reinigungsarbeiten in einem etwa 40 Meter hohen Treppenhaus-Schacht in Pfaffenhofen an der Ilm beschäftigt gewesen, als die Bretter herabfielen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei getroffen und lebensgefährlich verletzt worden.

Rettungskräfte hätten den Mann noch in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er aber während einer Notoperation an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Kripo Ingolstadt ermittelt mit der zuständigen Berufsgenossenschaft dazu, wie es zu dem Unfall kommen konnte.