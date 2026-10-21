Mann soll Jungen nach Schwimmbad-Besuch festgehalten haben

Bayreuth (dpa/lby) - Ein fremder Mann soll in Bayreuth einen Siebenjährigen nach einem Schwimmbad-Besuch angesprochen und festgehalten haben. Laut Aussage des Jungen soll der Unbekannte mit ihm eine Straße trotz roter Ampel und einem herannahenden Auto überquert haben, bevor sich der Siebenjährige losreißen konnte, wie die Polizei mitteilte. Anschließend habe er seinem Vater von dem Vorfall erzählt, der wiederum die Beamten verständigt habe.

Den Angaben zufolge soll der unbekannte Mann den Jungen nach einem Besuch im Hallenbad angesprochen haben, als das Kind zu seinem Fahrrad gehen wollte. Er habe ihm bei dem Gespräch Pizza angeboten.

Laut einer Polizeisprecherin beruhen die Angaben zum Vorfall bisher ausschließlich auf der Aussage des Jungen. «Deswegen suchen wir jetzt nach Zeugen», sagte die Sprecherin. Man nehme den Vorfall «durchaus ernst». Eine erste Fahndung nach dem unbekannten Mann blieb ergebnislos. Die Polizei prüfe nun weitere Maßnahmen, hieß es.