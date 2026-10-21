Streit eskaliert: Mann mit Messer schwer verletzt

München (dpa/lby) - Bei einem Streit in München wurde ein 39-jähriger Mann schwer mit einem Messer verletzt. Der Mann wurde notoperiert. Ein 34-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags, wie die Polizei mitteilte.

Der 39-Jährige fuhr laut Polizei am Dienstagabend zu der Wohnung des 34-Jährigen. Vor dem Haus eskalierte ein Streit zwischen den Männern. Der 34-Jährige soll dabei mehrere Male auf die Brust seines Gegenübers eingestochen haben, bevor er zurück in seine Wohnung ging. Der verletzte 39-Jährige alarmierte selbstständig die Polizei, die mit zehn Streifenwagen vorfuhr. Der Mann wurde vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der 34-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten ein Messer, das als Tatwaffe in Betracht kommt, wie ein Sprecher mitteilte. Ein Motiv sei bis jetzt nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.