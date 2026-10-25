FC Bayern ohne Chefcoach Kompany in Freiburg gefordert

München (dpa/lby) - Der FC Bayern München muss das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga heute Abend (17.30 Uhr) beim Verfolger SC Freiburg unter besonderen Vorzeichen bestreiten. Trainer Vincent Kompany wird nach seinem Zusammenbruch zwei Tage vor dem Auswärtsspiel fehlen. Der 40 Jahre alte Belgier befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Die Untersuchungen laufen.

«Jeder sorgt sich. Aber wir als Gruppe werden füreinander da sein, das stärkt uns gerade als Familie», sagte Sportvorstand Max Eberl zur aktuellen Situation. Der erfahrene Co-Trainer Aaron Danks wird Kompany bis auf Weiteres in der Chefrolle vertreten.

Neben Kompany werden dem deutschen Rekordmeister im Breisgau auch mehrere Topspieler fehlen. Joshua Kimmich steht wegen eines Trauerfalls in der Familie wie schon beim 2:2 gegen den FC Arsenal nicht zur Verfügung. Dazu fallen die in der Champions-League-Partie verletzten Luis Díaz und Minjae Kim aus. Nationalspieler Jamal Musiala ist nach einer Muskelverletzung noch nicht wieder einsatzfähig. Immerhin kann Offensiv-Ass Michael Olise nach seiner Gelb-Rot-Sperre gegen Arsenal in der Bundesliga wieder mitwirken.