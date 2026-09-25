FC Ingolstadt holt Beierlorzer als Wittmann-Nachfolger

Ingolstadt (dpa) - Der FC Ingolstadt hat Achim Beierlorzer als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 58-Jährige wird Nachfolger von Sabrina Wittmann, von der sich der Fußball-Drittligist gerade erst getrennt hatte. «Mit Achim Beierlorzer konnten wir einen Trainer verpflichten, dessen Spielidee sehr gut zu unseren Vorstellungen von einem aktiven Fußball mit hoher Intensität passt», sagte Harald Gärtner, Geschäftsführer Sport und Kommunikation des bayerischen Clubs. Beierlorzer sei «auch schon aus der 3. Liga aufgestiegen.»

Ingolstadt hatte sich erst am Donnerstag von Trainerin Wittmann getrennt. Sie hatte im Mai 2024 als erste Frau eine Profimannschaft im Männer-Fußball übernommen, nach einem enttäuschenden Saisonstart in der 3. Liga musste sie jetzt gehen.

Beierlorzer hat «wieder richtig Lust»

Die Oberbayern stehen nach sieben Spieltagen nur auf dem 13. Tabellenrang, zuletzt verloren sie drei von vier Drittligapartien. Mit Beierlorzer soll es besser werden. Seinen ersten Test mit seiner neuen Mannschaft bestreitet der erfahrene Coach am 2. Oktober beim Zweitliga-Zweiten 1. FC Nürnberg. Das erste Drittligaspiel des Ex-Bundesligisten steht am 11. Oktober daheim gegen den SV Wehen Wiesbaden an.

«Ich freue mich auf diese Aufgabe und die hervorragenden Bedingungen dort. Ich habe wieder richtig Lust, an der Linie zu stehen», sagte Beierlorzer.

Als Trainer war der gebürtige Erlanger unter anderem beim 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, RB Leipzig und SSV Jahn Regensburg tätig. Letzteren führte er in der Saison 2016/17 in die 2. Bundesliga und arbeitete dort von Juli 2023 bis Oktober 2025 als Geschäftsführer Sport.