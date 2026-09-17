Fliegerbombe am Bahnhof in Plattling entschärft

Plattling (dpa/lby) - Die Fliegerbombe, die am Bahnhof in Plattling im Gleisbereich gefunden wurde, ist von Experten des Kampfmittelräumdiensts entschärft worden. Es könne Entwarnung gegeben werden, verletzt worden sei niemand, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hob ihre Warnung zu der Fliegerbombe auf. Die Absperr- und Evakuierungsmaßnahmen sind laut Polizei aufgehoben.

Um den Bahnhof im Landkreis Deggendorf war nach dem Fund der 250 Kilogramm schweren Bombe am Mittwochabend ein Evakuierungsradius von circa 300 Metern festgelegt worden. Die Bundespolizei sperrte den Bahnhof ab.

Auch der Zugverkehr und der Schienenersatzverkehr waren von der Sperrung betroffen. Die Ersatzbusse, die wegen Bauarbeiten zurzeit am Bahnhof in Plattling eingerichtet sind, fuhren zwischenzeitlich vom Volksfestplatz in Plattling ab.

Mit Aufhebung der Sperrung konnten die Ersatzbusse laut den Angaben eines Bahnsprechers wieder regulär vom Bahnhof abfahren. Der Zugverkehr der Linie RE 3 München-Plattling sei ebenfalls wieder aufgenommen worden.