Frau ekelt sich vor Spinne und fährt gegen Mauer

Grafenau (dpa/lby) - Eine Spinne hat eine 79-Jährige in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) so sehr abgelenkt, dass sie mit ihrem Auto gegen eine Gartenmauer fuhr. Anschließend rollte ihr Wagen einen Abhang hinunter, wie die Polizei mitteilte.

Die Seniorin wollte demnach die Spinne aus dem Autofenster werfen und war deshalb kurz abgelenkt. Dabei kam sie den Angaben zufolge von der Straße ab und prallte gegen die Mauer. Durch den Aufprall sei die Frau in Panik geraten und konnte nicht mehr bremsen.

Ihr Fahrzeug stieß laut Polizei schließlich gegen einen Zaun und blieb darin hängen. Die 79-Jährige blieb demnach unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Schaden belaufe sich auf etwa 10.000 Euro.