Zug rammt umgestürzten Baum - keine Fahrgäste verletzt

Poppenricht (dpa/lby) - Ein Regionalzug mit 35 Fahrgästen an Bord ist in der Oberpfalz gegen einen umgestürzten Baum geprallt. Die Fahrgäste blieben unverletzt, die Lokführerin erlitt einen Schock, wie ein Sprecher der Bundespolizei in der Nacht sagte. Der Zug war am Mittwochabend unterwegs von Sulzbach-Rosenberg nach Amberg (Landkreis Amberg-Sulzbach), als es nahe der Gemeinde Poppenricht zu dem Zusammenstoß kam.

Der entwurzelte Baum habe auf den Gleisen gelegen, mehrere massive Äste hätten sich unter dem Zug verkeilt, schilderte der Sprecher. Nachdem der Zug «notdürftig» repariert worden sei, habe er seine Fahrt mit den Fahrgästen an Bord bis zum Bahnhof Amberg fortsetzen können.