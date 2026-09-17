Erstmals zwei Augsburg-Profis in DFB-Auswahl: «Mega gefreut»

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg ist stolz darüber, dass erstmals in der Vereinshistorie zwei eigene Spieler in den Kader der Nationalmannschaft berufen wurden. Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp nominierte Torhüter Finn Dahmen und Verteidiger Hennes Behrens für die anstehende Nations-League-Phase - der 21 Jahre alte Behrens steht vor seinem Debüt in der DFB-Auswahl. Für den Youngster «geht ein Traum in Erfüllung», wie der FCA mitteilte.

«Besonders für Hennes, der zum ersten Mal dabei ist, ist das eine schöne Bestätigung - für ihn persönlich, aber auch für unseren Weg beim FC Augsburg, jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich auf hohem Niveau zu beweisen und weiterzuentwickeln», sagt Augsburgs Sportdirektor Benni Weber.

«Wir haben uns alle mega gefreut», schilderte Trainer Manuel Baum auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen. Seiner Aussage nach hätte der FC Augsburg sogar drei Profis in Jürgen Klopps Team stellen sollen. «Es wäre noch ein Dritter dabei gewesen mit dem Anton Kade, wenn er nicht verletzt wäre», sagte Baum. Der 22 Jahre alte Offensivspieler fällt aktuell wegen eines Muskelbündelrisses aus.

Dahmen für alle vier Partien nominiert

Der Verein verkündete, dass zuvor noch nie zwei FCA-Profis gleichzeitig zur Nationalmannschaft eingeladen wurden. Nach Uli Biesinger, Helmut Haller, André Hahn, Felix Uduokhai, Mergim Berisha und Dahmen sei Behrens der siebte Profi, der in seiner Augsburger Zeit eine Einladung zur DFB-Auswahl bekam.

Bundestrainer Klopp hatte gleich 44 Spieler für seine ersten vier Länderspiele nominiert und diese auf zwei Kader aufgeteilt. Dahmen soll in allen vier Partien dabei sein. «Er bringt aus meiner Sicht einfach herausragende Leistungen», sagte Vereinscoach Baum und meinte, von den Nominierungen nicht überrascht gewesen zu sein. Behrens ist als Teil von Kader 1 für die ersten zwei Matches in den Niederlanden und in Augsburg gegen Griechenland vorgesehen.

Klopp nimmt gleich neun Bayern mit

Deutlich mehr Erfahrung mit DFB-Nominierungen hat freilich der FC Bayern. Vom deutschen Rekordmeister nominierte der Bundestrainer gleich neun Akteure: Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nathaniel Brown und Lennart Karl für die ersten zwei Spiele, Jonas Urbig, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic für die Partien drei und vier. Jamal Musiala und Serge Gnabry sind ebenfalls zu Beginn dabei, sollen dann aber - anders als Kimmich, Tah, Brown und Karl - nicht abreisen, sondern weiter beim Team bleiben.