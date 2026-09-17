Tödlicher Angriff auf Party - U-Haft für Verdächtigen

Coburg (dpa/lby) - Ein 35-Jähriger sitzt nach dem tödlichen Angriff auf einen Mann auf einer Party in Coburg in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter habe Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes erlassen, teilte die Polizei mit. Demnach kannten sich der Pole und das 45-jährige Opfer bereits vor der Tat. Zu den Hintergründen und dem Motiv laufen weiterhin Ermittlungen.

Ein Vermummter soll in der Nacht zum Dienstag mit Gewalt in eine Wohnung in Coburg eingedrungen sein, in der mehrere Menschen eine Party feierten. Dort griff er nach Angaben der Polizei den 45-Jährigen an und flüchtete anschließend. Das Opfer erlitt eine Stichverletzung am Oberkörper und starb später im Krankenhaus.

Die Ermittlungen brachten die Polizei auf die Spur des Verdächtigen. Am Mittwochabend nahmen Einsatzkräfte diesen in einer Wohnung in Coburg fest. Auch den Inhaber der Wohnung nahmen die Ermittler vorläufig fest. Sie werfen ihm Strafvereitelung vor, weil er dem 35-Jährigen nach der Flucht Unterkunft gewährt haben soll.