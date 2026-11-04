Frau bei Zimmerbrand in München schwer verletzt

München (dpa/lby) - Bei einem Zimmerbrand im Münchner Stadtteil Sendling ist eine Frau schwer verletzt worden. Einsatzkräfte fanden die Bewohnerin bewusstlos im brennenden Bad und brachten sie ins Freie, wie die Feuerwehr München mitteilte. Nach der Behandlung durch ein Notarztteam kam die Frau mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik.

Mehrere Anrufer hatten der Leitstelle starken Rauch aus einem Gebäude in der Thalkirchner Straße gemeldet. Die Feuerwehr rückte über eine Drehleiter und das Treppenhaus zum dritten Obergeschoss vor. Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür unter Atemschutz gewaltsam. Nach der Rettung löschten sie das Feuer im Bad und entrauchten die Wohnung. Wegen der Ausbreitung von Rauch und Hitze sei sie nicht mehr bewohnbar.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und zur Höhe des Schadens.