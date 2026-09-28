Teilen:
KI-Tools:
Frau und Sohn fiebern bei Klopps Heimdebüt mit
Sportlich lief es für Jürgen Klopp nicht wie gewünscht bei seinem ersten Heimspiel als neuer Bundestrainer. Seine Familie war in Augsburg trotzdem für ihn da.
Augsburg (dpa) - Sein Heimdebüt als Fußball-Bundestrainer hatte sich Jürgen Klopp anders vorgestellt. Immerhin erhielt der neue Chefcoach der deutschen Nationalmannschaft bei der 0:1-Niederlage gegen Griechenland eine große familiäre Unterstützung. Denn seine Ehefrau Ulla Klopp und sein Sohn Marc Klopp saßen in der Augsburger WWK-Arena auf der Tribüne.
«Deutschlands First-Fußball-Lady», nannte «Bild» die Frau, mit der Klopp seit 2005 verheiratet ist. Marc Klopp stammt aus einer ersten Ehe des Bundestrainers. Der 37-Jährige spielte selbst einmal für Darmstadt 98 und Borussia Dortmund II ambitioniert Fußball.