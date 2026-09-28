Frau und Sohn fiebern bei Klopps Heimdebüt mit

Augsburg (dpa) - Sein Heimdebüt als Fußball-Bundestrainer hatte sich Jürgen Klopp anders vorgestellt. Immerhin erhielt der neue Chefcoach der deutschen Nationalmannschaft bei der 0:1-Niederlage gegen Griechenland eine große familiäre Unterstützung. Denn seine Ehefrau Ulla Klopp und sein Sohn Marc Klopp saßen in der Augsburger WWK-Arena auf der Tribüne.

«Deutschlands First-Fußball-Lady», nannte «Bild» die Frau, mit der Klopp seit 2005 verheiratet ist. Marc Klopp stammt aus einer ersten Ehe des Bundestrainers. Der 37-Jährige spielte selbst einmal für Darmstadt 98 und Borussia Dortmund II ambitioniert Fußball.