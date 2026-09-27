«Habe Riesenbock»: Neuling Conté spielt gegen Griechenland

Augsburg (dpa) - Jürgen Klopp nimmt bei seinem ersten Heimspiel als Bundestrainer fünf Änderungen in der Startelf inklusive Neuling Bambasé Conté vor. Neben dem 23 Jahre alten Hoffenheimer rücken auch Torwart Alexander Nübel, Josha Vagnoman, Yann Aurel Bisseck und Stürmer Younes Ebnoutalib in die Anfangsformation gegen Griechenland.

«Ich habe Riesenbock darauf, heute zu spielen», sagte Conté in einem ARD-Interview. Klopp habe ihm gesagt, «dass ich einfach Spaß haben soll, ich selbst sein soll auf dem Platz und zeigen soll, was ich kann.»

Angeführt wird die Fußball-Nationalmannschaft drei Tage nach dem 1:1 in den Niederlanden wieder von Kapitän Joshua Kimmich. Der Stuttgarter Vagnoman darf als rechter Außenverteidiger vorspielen. Conté, der in Amsterdam noch nicht zum Spieltagskader gehörte, spielt neben dem Dortmunder Felix Nmecha im Mittelfeld.

Die deutsche Aufstellung:

Nübel - Vagnoman, Bisseck, Tah, Brown - Kimmich - Nmecha, Conté - Adeyemi, Ebnoutalib, Schade