Toter aus Seefeld wurde erschossen

Seefeld (dpa/lby) - Ein im oberbayerischen Seefeld am Pilsensee tot aufgefundener Mann ist erschossen worden. «Es wird wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt», sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann sei an einer Schussverletzung gestorben.

Am Vortag hatte es zu dem Vorfall im Landkreis Starnberg vonseiten der Ermittler zunächst nur geheißen, es habe «Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung» gegeben. Eine Obduktion des Leichnams habe den Tod durch äußere Gewalteinwirkung bestätigt.

Polizei bittet um Videoaufnahmen

Details und Hintergründe der Tat blieben jedoch auch am Sonntag weiterhin im Dunkeln. «Es wird mit Hochdruck in alle Richtungen ermittelt», sagte die Sprecherin. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Besonders Videoaufzeichnungen aus der Nacht zum Freitag, ob von Hofeinfahrtskameras oder Kameras mit Wächterfunktion in Autos, seien wichtig. «Jeder Hinweis kann wertvoll sein.»

Der 66-Jährige war am Freitagmorgen im Seefelder Gemeindeteil Hechendorf leblos in seiner Grundstückseinfahrt neben seinem Auto gefunden worden. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Nachdem es Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gab, wurde zur Klärung der genauen Todesumstände eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und die Obduktion des Leichnams angeordnet. Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt.