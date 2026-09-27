S-Bahn erfasst 25-Jährigen – tödlich verletzt

Planegg (dpa/lby) - Ein 25-Jähriger ist nahe dem Bahnhof Planegg (Landkreis München) von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der junge Mann hatte sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag im Gleisbereich aufgehalten. Der Fahrer habe zwar noch eine Schnellbremsung eingeleitet, den Unfall jedoch nicht mehr verhindern können. Der 25-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Ob Alkohol bei dem Vorfall eine Rolle spielte, ist nach Angaben einer Polizeisprecherin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Verkehrspolizei München hat die Untersuchung zum genauen Hergang übernommen.