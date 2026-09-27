Unfall entlarvt gesuchten Raser

Passau (dpa/lby) - Durch ein missglücktes Überholmanöver in Passau ist die Polizei auf einen gesuchten Raser gestoßen. Der Motorradfahrer hatte sich zuvor auf der Bundesstraße 12 bei Röhrnbach (Landkreis Freyung-Grafenau) mit rund 180 Stundenkilometern einer Polizeikontrolle entzogen, wie die Polizeiinspektion Passau mitteilte.

Etwa 25 Kilometer entfernt wollte der 31-Jährige wenig später im Passauer Stadtgebiet an einer Fahrbahnverengung an einem wegen des Gegenverkehrs wartenden Auto vorbeifahren. Dabei touchierte er den Wagen eines 46-Jährigen, verlor die Kontrolle und stürzte.

Der Motorradfahrer schlitterte daraufhin laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in das Auto einer entgegenkommenden 72-Jährigen. Der Mann zog sich bei dem Zusammenstoß am Samstag eine Verletzung der Brustwirbelsäule zu und wurde ins Klinikum gebracht. Erst bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verletzte der gesuchte Raser war.

Gegen den 31-Jährigen wurden Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die Polizei beschlagnahmte außerdem seinen Führerschein und ordnete eine Blutentnahme an.