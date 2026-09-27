Schüsse aus Schreckschusswaffe - Mann im Gesicht verletzt

München (dpa/lby) - Bei einer Auseinandersetzung in München ist ein 44-Jähriger durch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe im Gesicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet der Mann am Freitag mit einer etwa sechsköpfigen Gruppe Jugendlicher in einen verbalen Streit.

Im Verlauf des Konflikts schlug der 44-Jährige demnach einem der Jugendlichen mit der flachen Hand ins Gesicht. Daraufhin begann ein anderes Mitglied der Gruppe eine Rangelei.

In deren Verlauf soll ein Jugendlicher eine Schreckschusswaffe gezogen und aus einer Distanz von etwa 20 Zentimetern zweimal auf das Gesicht des 44-Jährigen gefeuert haben. Anschließend flüchtete die gesamte Gruppe, heißt es in der Mitteilung. Der Verletzte musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.