Lkw mit Papier-Kennzeichen - Polizei stoppt Fahrer

Waidhaus (dpa/lby) - Mit selbstgebastelten Nummernschildern ist ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn 6 in Richtung Waidhaus (Neustadt an der Waldnaab) gestoppt worden. Wie die Verkehrspolizei Feucht mitteilte, stellten die Beamten bei einer Kontrolle in der Nacht zum Sonntag fest, dass sowohl an der Zugmaschine als auch am Anhänger Kennzeichen aus Papier klebten.

Die Bastelaktion entpuppte sich demnach als Versuch, eine dänische Kurzzeitzulassung vorzutäuschen. Ermittlungen ergaben schnell, dass der Lkw weder zugelassen noch versichert war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 34-jährigen Fahrers umgehend vor Ort.

Der Mann sieht sich nun mit Verfahren wegen Urkundenfälschung, Verstößen gegen die Abgabenordnung sowie das Pflichtversicherungsgesetz konfrontiert.