Frau wendet vor Unfallstelle auf Autobahn: Kollision mit Lkw

Erlangen (dpa) - Eine Autofahrerin soll auf der Autobahn 3 bei Erlangen gewendet haben, um dem Stau nach einem Unfall zu entgehen. Dabei kam es zu einem weiteren Unfall mit mehreren Verletzten, wie die Verkehrspolizei mitteilte. Die Frau war der Polizei zufolge für etwa fünf Kilometer als Geisterfahrerin unterwegs.

Ihr Wagen stieß demnach mit einem Sattelzug und zwei Autos zusammen. Der Lkw prallte nach der Kollision in die Mittelschutzplanke und verkeilte sich dort. Die 54-jährige Fahrerin wurde laut Polizei mittelschwer verletzt. Der Fahrer des Sattelzugs wurde schwer verletzt, die beiden Autofahrer wurden jeweils leicht verletzt. Ein weiterer Lastwagen wurde durch herumfliegende Teile beschädigt. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

A3 in eine Richtung voll gesperrt

Bei dem ersten Unfall am frühen Morgen war ein Sattelzug nach Polizeiangaben ungebremst auf ein Pannenfahrzeug auf dem Seitenstreifen aufgefahren. Der Fahrer des Sattelzugs und sein Beifahrer, sowie die fünf Insassen des Pannenfahrzeugs wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Alle sieben Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die A3 ist in Richtung Würzburg voll gesperrt. Der Verkehr wird bei der Anschlussstelle Erlangen West abgeleitet. Die Bergung des Sattelzugs und die Säuberung der Straße von ausgelaufenem Treibstoff dauern an.