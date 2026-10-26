Tödlicher Unfall auf A72 - Vollsperrung in Richtung Bayern

Hartenstein (dpa) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 72 mit vier beteiligten Fahrzeugen ist ein 49-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, starb der Mann noch am Unfallort bei Hartenstein (Landkreis Zwickau). Mindestens ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ob es noch weitere Verletzte gibt, war zunächst nicht bekannt.

Die Strecke in Richtung Bayern ist seit dem frühen Morgen voll gesperrt. Laut der Sprecherin wird die Sperrung vermutlich noch mehrere Stunden andauern.

Den Angaben zufolge war der 49-Jährige mit seinem Auto kurz hinter der Anschlussstelle Hartenstein aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelplanke gekracht. Als das Auto daraufhin zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde, stießen zwei weitere Wagen mit dem Wrack zusammen. Ein viertes Auto prallte mit Trümmerteilen zusammen, die durch den Unfall auf der Fahrbahn verteilt wurden.

Ersthelfer hatten versucht, den 49-Jährigen wiederzubeleben. Laut der Sprecherin dauert die Unfallaufnahme an, die Anschlussstellen Stollberg-West und Hartenstein wurden gesperrt.