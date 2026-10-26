Vielerorts sonnige Tage mit bis zu 19 Grad

München (dpa/lby) - Das trüb-nasse Wetter am Wochenende hat wohl manche Ausflugspläne verdorben, die neue Woche macht Hoffnung auf freundlicheres Wetter in Bayern. In Teilen des Freistaats können sich die Menschen heute und morgen auf Sonne freuen, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervorgeht.

Demnach soll es heute in Südbayern wolkig werden, an den Alpen und im Vorland kann aber auch öfter die Sonne scheinen. Es bleibt trocken. Auch im Norden Bayerns wird es den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge wechselnd bis stark bewölkt, teils aber auch sonnig. Am Morgen sei noch mit einzelnen Schauern zu rechnen, danach bleibe es trocken.

Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad im Frankenwald bis 13 Grad an Untermain und Donau. In den Kammlagen erwartet der DWD Werte um 6 Grad, auf dem Großen Arber um 1 Grad und am kältesten soll es oberhalb von 3000 Metern mit bis zu minus 3 Grad werden. Es weht mäßiger Wind aus Südwest, in den Bergen sind auch starke bis stürmische Böen möglich.

Dienstag vielerorts sonnig

Am Dienstag soll es laut Prognose auflockern und im Tagesverlauf vielerorts die Sonne scheinen. Die Temperaturen werden milder, in Südbayern werden zwischen 12 Grad und 19 Grad erwartet, in der Nordhälfte werden es zwischen 12 und 17 Grad, am wärmsten mit 19 Grad soll es an den Alpen werden. In den Kammlagen werden 12 Grad erwartet, am Großen Arber bis zu 10 Grad und auf der Zugspitze bis zu 5 Grad. Aus Südost bläst schwacher Wind.