Fußgänger verunglückt auf B20 tödlich

Freilassing (dpa/lby) - Ein 42 Jahre alter Mann ist als Fußgänger auf der Bundesstraße 20 tödlich verunglückt. Er sei am Donnerstagnachmittag am linken Fahrbahnrand in Richtung Laufen (Berchtesgadener Land) unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. «Aus bislang ungeklärter Ursache betrat er die Fahrbahn und wurde frontal von einem herannahenden Lkw erfasst.» Der Lkw war von Laufen kommend in Richtung Freilassing unterwegs.

Der Fußgänger erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Bundesstraße 20 war nach dem Unfall für vier Stunden gesperrt. Die Staatsanwalt Traunstein ordnete ein Gutachten zum Unfallhergang an.