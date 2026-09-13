Gas und Bremse verwechselt: Transporter landet in Bach

Klingenberg am Main (dpa/lby) - Ein Rangiermanöver hat in Klingenberg am Main im unterfränkischen Landkreis Miltenberg ein spektakuläres Ende gefunden: Ein Transporter durchbrach ein Metallgeländer, stürzte über eine Mauer etwa vier Meter hinab und landete senkrecht in einem Bachlauf. Der 54-jährige Fahrer und sein zehnjähriger Beifahrer - dem Vernehmen nach sein Sohn - mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide blieben aber unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der 54-Jährige am späten Samstagnachmittag rangieren. Er habe sein Elektrofahrzeug in einem Hinterhof wenden wollen - und vermutlich Gas und Bremse verwechselt, erläuterte die Polizei. Der Transporter schoss daraufhin über die Grundstücksbegrenzung hinaus, riss das Geländer mit sich und stürzte unmittelbar neben einer Brücke in den Bach. Wasser floss anschließend unter dem hochkant stehenden Fahrzeug hindurch.

Für die Bergung des schwer beschädigten Fahrzeugs musste ein Abschleppunternehmen mit einem Schwerlastkran anrücken. Für den Einsatz musste die Straße erneut vollständig gesperrt werden. Am Kranseil wurde der Transporter aus dem Bach gehoben und dann auf einen Abschleppwagen verladen. Der Schaden liegt laut Polizei bei schätzungsweise 30.000 Euro.