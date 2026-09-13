Wanderer setzt Notruf ab: Hirsch mit Bär verwechselt

Bad Hindelang (dpa) - Kann das ein Bär sein? Ein lautes Röhren hat einen Wanderer in den Allgäuer Alpen bei Bad Hindelang erschreckt. Weil er glaubte, ein Bär stelle ihm nach, wählte der Mann den Polizeinotruf, wie die Beamten mitteilten. Doch statt eines Raubtiers waren laut Polizei lediglich Hirsche auf Freiersfüßen unterwegs: Im Herbst ist bei ihnen Brunftzeit.

Das unverkennbare Röhren sei sogar am Telefon deutlich zu hören gewesen, teilte die Polizei mit. Mit etwas gutem Zureden habe der Wanderer schließlich erkannt, dass ihm keine Gefahr drohte. Mit gebührendem Abstand traute er sich demnach an den Hirschen vorbei.