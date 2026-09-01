Fürth holt Linksverteidiger und Mittelfeld-Talent

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat kurz vor dem Ende der Transferperiode in der Verteidigung und im Mittelfeld nachgebessert. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, wird der 20 Jahre alte Linksverteidiger Loris Giandomenico vom Grasshopper Club Zürich aus der ersten Schweizer Liga für diese Saison ausgeliehen. Die Leihe beinhaltet außerdem eine Kaufoption.

Zudem gaben die Franken die Verpflichtung von Mittelfeld-Talent Faton Ademi bekannt. Der 20-Jährige kommt von Drittligist Alemannia Aachen an den Ronhof. Er debütierte schon vor zwei Jahren in der 3. Liga und war seit der vergangenen Saison elementarer Bestandteil der Alemannia-Profis. Insgesamt absolvierte Ademi 41 Drittligapartien, in denen ihm sieben Tore und zwei Vorlagen gelangen. Er ist kosovarischer U21-Nationalspieler und unterschrieb einen Vertrag bis 2029 inklusive Option auf eine weitere Spielzeit in Fürth.

Mit den beiden Verpflichtungen hat Greuther Fürth in dieser Transferperiode 15 Neue geholt.