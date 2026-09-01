Radfahrer gerät nach Zusammenstoß unter Lastwagen und stirbt

Kirchanschöring (dpa/lby) - Ein 76 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist von einem Lastwagen überfahren und getötet worden. Der Mann war nach Polizeiangaben zusammen mit einer 71 Jahre alten Radfahrerin auf einer Straße nahe Kirchanschöring (Landkreis Traunstein) unterwegs, als sich ihre elektrischen Räder berührten.

Der 76-Jährige sei nach dem Zusammenstoß unter den Anhänger eines vorbeifahrenden Lastwagens geraten und sofort tot gewesen. Die 71-Jährige sei von ihrem E-Bike gestürzt und habe leichte Verletzungen erlitten. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Ein Gutachter soll die Polizei nun bei ihren Ermittlungen unterstützen.